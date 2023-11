Unfall in Vilich-Müldorf Autofahrer fährt 19-Jährige an Ampel an und flieht

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend eine 19-jährige Fußgängerin angefahren, als diese eine Straße in Vilich-Müldorf überqueren wollte, und sich danach vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte die Frau gegen 18 Uhr die Sankt Augustiner Straße (B56) an einer Fußgängerampel, die grünes Licht anzeigte.