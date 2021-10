Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte beschädigen mehrere Autos in Beuel und Sankt Augustin

Schlüssel, Schraubenzieher oder andere spitze Gegenstände werden häufig verwendet, um Autolack zu zerkratzen (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

Beuel In der Nacht zu Donnerstag sind in Beuel und Sankt Augustin mehrere Autos beschädigt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist bislang unklar. Auffällig ist jedoch die ähnliche Vorgehensweise der Täter.



Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag haben bislang unbekannte Täter sich an mehreren Autos im Stadtbezirk Beuel und in Sankt-Augustin zu schaffen gemacht. Die mutmaßlichen Täter beschädigten bei 14 Autos auf der Wilfried-Hatzfeld-Straße in Vilich-Müldorf die Scheibenwischer. In Oberkassel wurde auf der Königswinterer Straße zwischen Altrheinstraße und Basaltstraße bei sechs Autos der Lack zerkratzt.

Im selben Zeitraum wurden ebenfalls in Sankt Augustin mehrere Autos beschädigt, teilweise auf eine ähnliche Art und Weise. In Hangelar auf dem Parkplatz der Haltestelle Hangelar-Ost brachen die unbekannten Täter bei fünf Autos gewaltsam die Heckscheibenwischer ab. Auf der Niederpleiser Straße in Sankt Augustin-Mülldorf wurden die zum Gehweg gewandten Reifen von neun Autos zerstochen.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise zu den Vandalismus-Fällen in Vilich-Müldorf und Oberkassel nimmt die Polizei Bonn unter der Nummer 0228/15-0 entgegen. Zeugen mit Hinweisen zu den Fällen in Hangelar und Mülldorf werden gebeten, sich unter 02241/541-3321 mit der Polizei in Sankt-Augustin in Verbindung zu setzen.

(ga)