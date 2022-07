Bonn-Beuel Seit Donnerstag wurde ein 24-Jähriger in Bonn vermisst. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Dienstag wurde er dann gefunden.

Seit Donnerstag suchte die Polizei nach einem Mann aus Bonn-Beuel. Der 24 Jahre alte Mann wurde laut Mitteilung zuletzt in Bonn-Castell gesehen. Am Dienstag wurde er dann in Bonn-Pützchen wohlbehalten angetroffen. Die Suche nach ihm wurde eingestellt.