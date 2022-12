Bürgerbeteiligung zur Friedrich-Breuer-Straße : Viele wünschen sich mehr Platz zum Wohlfühlen

Der Doktor-Weis-Platz ist wenig attraktiv, um sich dort länger aufzuhalten, finden viele Teilnehmer an der Visionswerkstatt.Die Straßenbahn ist ihnen zu laut. Heinrich Ehlenz (5.v.l.) würde sich von der Stadt oder den SWB eine Lösung für dieses Problem wünschen. Foto: Stefan Knopp

Beuel Viele Ideen für sind bei einer Visionswerkstatt auf Einladung der Stadt für die Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße zusammengekommen.

Man kann Jahrzehnte lang an einem Ort wohnen und immer noch überrascht werden. „Kaum gehe ich mit einem Klemmbrett durch Beuel, sehe ich es mit anderen Augen“, sagte ein Mann, der direkt am Bezirksrathaus wohnt. Er war am Samstag im Rahmen der Visionswerkstatt zur Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße mit beim Rundgang und würde einiges ändern, wenn er denn könnte: Die Gehwege verbreitern, Fahrradständer reduzieren und den Radverkehr ab dem Doktor-Weis-Platz gezielt über die parallel verlaufende Siegfried-Leopold-Straße umleiten. Nur für den Konrad-Adenauer-Platz sieht er schwarz. „Das wird nie ein gemütlicher Ort zum Rumsitzen sein.“