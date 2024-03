Unfall in Bonn-Vilich Autofahrer bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwer verletzt

In Bonn-Vilich ist am Donnerstagmorgen ein Auto mit einer Bahn der Linie 66 zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Wie Eike Gellersen, Einsatzleiter der Polizeiwache Ramersdorf, mitteilte, war der 39-jährige Autofahrer stadtauswärts unterwegs, als er verbotswidrig an der Kreuzung Sankt Augustiner Straße, Adelheidisstraße und Clemensstraße links abbiegen wollte und mit der Stadtbahn kollidierte.