Unfall in Bonn-Vilich Autofahrer bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwer verletzt

In Bonn-Vilich ist am Donnerstagmorgen ein Auto mit einer Bahn der Linie 66 zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Wie Eike Gellersen, Einsatzleiter von der Polizeiwache Ramersdorf, mitteilte, war der 39-jährige Autofahrer stadtauswärts unterwegs, als er verbotswidrig an der Kreuzung Sankt Augustiner Straße, Adelheidisstraße und Clemensstraße links abbiegen wollte und mit der Stadtbahn kollidierte.