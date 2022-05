Unbekannter in Beuel schwer verletzt : Mann flüchtet mit Sprung aus zweitem Stock vor Polizeikontrolle

Vilich In Bonn-Vilich hat sich ein Mann bei einem Sprung aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt. Er wollte sich damit einer Polizeikontrolle entziehen. Bislang ist seine Identität noch unklar.

Ein Mann ist am Mittwoch in Bonn-Vilich aus einem Fenster im zweiten Stock gesprungen, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag erläuterte, wollten Einsatzkräfte um 10 Uhr die Wohnung eines Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße durchsuchen. Nachdem er die Wohnungstür auf Klingeln und Klopfen nicht geöffnet hatte, betraten die Einsatzkräfte schließlich die Wohnung des Mannes. Dort trafen sie niemanden an, entdeckte allerdings ein geöffnetes Fenster. Außerhalb des Mehrfamilienhauses lag unterhalb dieses Fensters ein verletzter Mann auf dem Boden. Der Unbekannte war noch ansprechbar und telefonierte mit einem Smartphone.