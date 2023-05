Buch über Historie des Stadtteils Vilich ist „ein unglaublich charmanter Ort“

Was das Buch beschreibt, konnten am frühen Abend die Teilnehmenden des schon von Jörg erwähnten Rundgangs vor Ort in Augenschein nehmen. Mit Carl Jakob Bachem und Michael Vangerow, dem Vorsitzenden vom Ortskuratorium der Stiftung Denkmalschutz startete vom Treffpunkt auf dem Kirchhof von St. Peter ein Spaziergang durch den Stiftsbezirk, der einer Wanderung durch das Buch von Ursula Becker hätte gleichkommen können. Auch dem als „Hüter“ der Beueler Kulturdenkmale bekannten Bachem ist es seit je her eine Herzensangelegenheit, die Schönheiten auf der rechten Rheinseite in den Mittelpunkt der historischen Betrachtung Beuels zu rücken. Vorbei an Friedhof und den zahlreichen, teils über 350 Jahre alten Fachwerkhäusern und Wegekreuzen führte der Spaziergang über die gotische Wasserburg Lede bis zum Bürgermeister-Stroof-Haus, wo sich die gewonnenen Eindrücke des so „charmanten Ortsteils“ in Möbeln aus der Biedermeierzeit noch einmal Revue passieren ließen.