Ausbau der S13-Bahnstrecke : Behelfsbrücke zwischen Vilich und Müldorf kommt bald

Vilich/Vilich-Müldorf Die Brücke über die Bahnstrecke zwischen Vilich und Vilich-Müldorf wird in Kürze abgerissen. Ein Behelfsbrücke soll bis Januar entstehen. Der Bürgerverein kritisiert die Stadt, erst spät über die Planungen informiert worden zu sein.

Bürgerverein äußerte seinen Unmut

Peter Esch, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Bonn, klärte den BV in seinem Antwortschreiben auf, was alles getan worden sei, damit der Weg rechtzeitig hergestellt werde. Genehmigungen hätten eingeholt, Verträge geschlossen und die Zusage der DB, die Brücke erst im Januar und nicht bereits im Oktober 2020 zu sperren, eingefordert werden müssen. Seit dem 24. November liegen ihm all diese Dinge vor, sodass er jetzt den Durchführungsvertrag zum Bau der Bypass-Brücke unterschreiben könne. Er gehe von der Bauzeit „einiger weniger Wochen“ aus. „Wann die Arbeiten beginnen, wird sich in den nächsten Tagen ebenso herausstellen wie die Frage, ob die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Falls das nicht der Fall ist, erstreckt sich das Ganze in den Januar hinein“, schreibt Esch. Doch einen Wermutstropfen hat er noch: „Die DB wird die Brücke definitiv Anfang Januar sperren, weil sie sonst Gefahr läuft, eine Sperrpause im Frühjahr nicht zu erreichen, in der Arbeiten durchgeführt werden, die eine Unterbrechung des Zugverkehrs erfordern.“