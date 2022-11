Leseförderung in Bonn : Ohne Bücher wäre die Welt für Kinder traurig

Bonn/Oberkassel Viele Kinder an der Gottfried-Kinkel-Schule lesen trotz Pandemie gerne und gut. Am bundesweiten Vorlesetag durften sie sich von prominenten Besuchern etwas vorlesen lassen.

Anni hatte es sich im Sessel in der Schulbücherei der Gottfried-Kinkel-Grundschule in Oberkassel gemütlich gemacht, um aus „Juli und August“ von Alexander von Knorre vorzulesen. Paula und Marielle hörten ihr zu, sie durften später auch etwas aus ihren Lieblingsbüchern vortragen. Alle drei sind acht Jahre alt und machten ihre Sache gut – bei ihnen muss man sich keine Gedanken darüber machen, dass sie mit Lese-Defiziten aus der Corona-Pandemie herauskommen wären.

Es sei denn, es kommt jemand speziell dafür an die Schule. Am Freitag war besonders viel los: Die Grundschule hat derzeit Projektwoche rund um Musik, auf dem Schulhof und im Foyer wurden Instrumente gebaut, und dann kamen auch noch Oberbürgermeisterin Katja Dörner und der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, zu Besuch. Denn es war ja auch bundesweiter Vorlesetag, und die beiden lasen abwechselnd ein Kapitel aus dem Buch „Dirk und ich“ von Andreas Steinhövel vor. Da lauschten auch Paula, Anni und Marielle aufmerksam.

Die Schwester liest nur für sich

So wie die drei könne gut die Hälfte der Schüler an dieser Grundschule lesen, schätzte Lochner. Schwächere Schüler würden zum Beispiel durch die wöchentlich an die Schule kommenden Lesepaten unterstützt, oder bei „Lese-Tandems" durch lesestarke Mitschüler. Daneben gebe es Besuche in den umliegenden Büchereien, auch bei Käpt’n Book gab es Lesungen, außerdem hilft der Förderunterricht, für den zwei Sozialpädagoginnen in der Einrichtungen sind.