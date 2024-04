Herz-Kreislauf-Stillstand Wie die Bonnerin Evi Weinstock ihren Mann Jürgen reanimierte

Der Anruf über die Notrufnummer 112 erreichte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bonn am Abend des 19. Februar. Evi Weinstock berichtete, dass ihr Ehemann Jürgen unvermittelt in ihrem Zuhause in Oberkassel zusammengebrochen sei und nun bewusstlos auf dem Boden liege.