Start in die Freibadsaison So geht es mit den Bädern in Beuel weiter

Gute Nachrichten für die Schwimmbadfreunde in Beuel: Das Ennertbad kann wie vorgesehen am Samstag, 8. Juni, in die neue Saison starten. Das bestätigten der Leiter des Sport- und Bäderamtes, Stefan Günther und Nikolas Kantler vom Städtischen Gebäudemanagement (SGB) den Mitgliedern der Bezirksvertretung Beuel bei ihrer Sitzung in der Mehrzweckhalle Om Berg in Gielgen.