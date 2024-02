Einkaufen neben Leerständen Was sich auf der Oberen Wilhelmstraße in Beuel tut

Beuel · Ein bunter Mix aus Einzelhandel, Gastronomie und Praxen: Die Obere Wilhelmstraße in Beuel ist gemischt wie eine Tüte vom Kiosk und hat gerade im Sommer ein besonderes Flair. Was es für Erfolg versprechende Neueröffnungen in der Gastronomie gibt – und wo sich seit Jahren nichts mehr tut.

19.02.2024 , 10:00 Uhr

Rechts im Bild das neue Sushi-Restaurant Shinko, vormals Cro. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

Der Wandel lässt sich nicht aufhalten, aber gestalten. Diese Wahrheit zeigt sich in besonderer Weise auf und an der Oberen Wilhelmstraße. Denn dort gibt es einen bunten Mix aus Einzelhandelsgeschäften, Praxen und Gastronomiebetrieben, die offenbar gut zu laufen scheinen, aber auch einige eher ungepflegt wirkende Ladenlokale, die geschlossen sind oder bereits länger leer stehen. Im Folgenden einige Beispiele von beiden Seiten der Straße zwischen Doktor-Weis-Platz und Beueler Bahnhof.