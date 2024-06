Zu Besuch auf der FeenCon „Ferien vom Alltag und vom eigenen Charakter“

An einem Steinkreis auf der Wiese neben der IGS Beuel hat sich eine Gruppe ungewöhnlicher Gestalten niedergelassen. In ihrer Mitte brennt auf einem Altar ein Feuer in einer Metallschale. In Leinenhemden, bodenlangen Gewändern und Fellüberwürfen stehen sie im Halbkreis und führen eine Zeremonie durch, bei der sie ihre Schwerter schärfen. Anschließend stimmen sie in ein gemeinsames Lied ein. Bei der FeenCon sind am Wochenende zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Fans zusammengekommen.