Unfälle auf der A565 und A555 Lange Rückstaus rund um den Bonner Westen

Wegen des Unfalls wurde der Berufsverkehr in Richtung Beuel über nur eine Fahrbahn in langsamem Tempo an der Unfallstelle vorbeigeführt. Das sorgte auf der A565 zwischen Poppelsdorf und der Nordbrücke für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen mit kilometerlangen Rückstaus. Gegen 19.40 Uhr konnte die Polizei alle Fahrbahnen auf der Nordbrücke in Richtung Beuel wieder freigeben.