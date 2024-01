Folk-Rock von Ben Bulben Bonner Band spielt Konzert aus besonderem Anlass

Wenn die Irish Folk-Rock Band Ben Bulben am 26. Januar ein Konzert in der Aula der Gesamtschule Beuel spielt, werden zahlreiche Besucher aus Nah und Fern erwartet. Die Anfang der 1990er Jahre gegründete Band aus Königswinter hat sich in der Region längst einen Ruf als Live-Band erspielt und war schon mehrfach in der Harmonie zu Gast.