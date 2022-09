Bedrohte Art : Bonner Biostation will die Gelbbauchunke vor dem Aussterben retten

Bonner Biostation will die Gelbbauchunke vor dem Aussterben retten

Ennert Knapp 150 Gelbbauchunken leben noch im Ennert. Doch ihre Lage ist prekär: Die zunehmende Trockenheit führt dazu, dass ganze Generationen wegbleiben. Kleine bauliche Änderungen im Wald könnten dem seltenen Froschlurch jedoch bei seiner Fortpflanzung helfen.

Im ausgewachsenen Zustand misst die Gelbbauchunke gerade einmal vier Zentimeter und ist für unerfahrene Waldspaziergänger kaum zu erkennen. Ihr graubraun gefärbter und mit flachen Warzen besetzter Rücken tarnt sie nahezu perfekt auf dem Waldboden und in kleinen Gewässern. Wittert sie Gefahr, stülpt sie ihr Hinterteil nach oben, um den Angreifer zu vertreiben. Zum Vorschein kommt eine quietschgelbe Bauchseite. Über die Haut sondert sie zudem ein leicht toxisches Sekret ab, das ihr als Schutz vor Bakterien, aber auch vor Fressfeinden dient.

Einsatz in Beuel

Vom Ei bis zum fertigen Tier dauert es nur gut 25 Tage. „Kleine Tümpel auf Auen, die im Sommer leicht austrocknen, sind eigentlich optimal, weil die Unke dadurch keine Feinde im Wasser zu fürchten hat. Außerdem sind sie etwas wärmer. Das mag die Unke“, so der Experte.

Eine Generation ausgeblieben

„Eigentlich laicht die Unke zweimal pro Jahr: im Mai und im Juli oder August. Die erste Laichphase dürfte trotz des trockenen Frühlings in diesem Jahr noch funktioniert haben. Die Zweite, die normalerweise gerade wäre, findet jedoch nicht statt“, sagt Tröltzsch. Wäre es feuchter im Wald, könnte man in diesen Tagen viele Gelbbauchunken beobachten. „Es fehlt jetzt quasi eine ganze Generation. Das ist fatal, da die Population sowieso schon so klein ist“, unterstreicht der Naturschutz- und Landschaftsökologe.