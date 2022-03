Interview mit dem Bonner Comedian Rüdiger Hoffmann : „Lachen gibt Kraft, den ganzen Schwachsinn besser zu ertragen“

Seit etwa 25 Jahren ist Beuel die Wahlheimat von Rüdiger Hoffmann. Foto: Nadine Dilly

Beuel Seit mehr als 25 Jahren beschreibt der Comedian Rüdiger Hoffmann den Alltagswahnsinn. Fast genauso lange lebt der Meister der Kunstpause in Beuel. Was er während der künstlerischen Zwangspause gemacht hat und was er über die Ukraine-Krise denkt, hat er im Interview mit dem GA erzählt.