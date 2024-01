Frauentreff in Limperich Bonner Frauen stehen sich in schweren Zeiten bei

Die Zwangsisolation in der Corona-Zeit war eine besondere Herausforderung für den Frauentreff`84 in der evangelischen Kirchengemeinde Limperich. In der Gemeinschaft waren schon damals einige verwitwet oder lebten allein. Da kamen die Mutmachmails, die sich die Frauen zuschickten, wie gerufen. Jede Mail erschien wie ein kleiner Schatz im Postfach, wie ein digitaler Hoffnungsstrahl in dunkler Zeit: das Foto eines frisch erblühten Kirschblütenbaums, ein Tiktok-Video mit einem jungen Mann, der den grauen Himmel hellblau streicht, oder der fabelhafte Auftritt des Corona-Chors „The Happy Disharmonists“ mit dem leicht abgewandelten Welthit „Ich wollt‘, ich wär‘ immun“.