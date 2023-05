Wichtige Kreuzung in Beuel Bonner Koalition stimmt für Ampelkreuzung an der B56

An der Kreuzung B56/Reinold-Hagen-Straße/Bundesgrenzschutzstraße in Beuel-Vilich soll eine Ampelkreuzung entstehen. Der Bonner Verkehrsausschuss hat einen entsprechenden Beschluss in seiner Sitzung am Mittwochabend gefasst. Er beruht auf einer Empfehlung der Verwaltung. Allerdings dringen die Koalitionäre darüber hinaus darauf, weitere Varianten als Querungen über die B56 zu prüfen, die über den bisherigen Vorschlag hinausgehen. Ihnen missfällt die Tunnellösung für Radfahrer und Fußgänger, vor allem aus Gründen der Sicherheit. Brücken könnten eine Alternative sein. In der weiteren Planung soll die Verwaltung auch mögliche Diagonalverbindungen erwägen und „Aspekte der (gefühlten) Sicherheit“ beachten, heißt es im beschlossenen Koalitionsantrag. Die Beueler Bezirksvertretung hatte in der Sache anders entschieden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich der Stadtrat als entscheidendes Gremium dem Votum des Verkehrsausschusses anschließen wird. Dort gelten andere Mehrheitsverhältnisse.