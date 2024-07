SchwarzKLEINdorf im Jahr 2050 Bonner Nachwuchs sammelt Ideen für die Zukunft

Die Musik wird leiser, es folgt wieder eine Durchsage: Irgendwer hat seine Süßigkeiten-Karte irgendwo liegen gelassen und kann sie sich beim Dorfradio abholen. Wie gut, dass auf den Karten Namen stehen. Immer mal wieder bleibt etwas liegen in SchwarzKLEINdorf. Das ist ein schöner bunter Ort auf der Wiese vor der Doppelkirche in Schwarzrheindorf, in dem die Kinder das Sagen haben. Auch bei den Durchsagen.