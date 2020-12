Kostenpflichtiger Inhalt: Online Musik machen : Bonner Nachwuchsrapper gibt Zoom-Kurs für Jugendliche

Nachwuchsrapper Paul Kernbach und seine Freunde im Youtube-Video „Babylon“. Foto: Repro GA

Beuel Der 21-jährige Paul Kernbach bringt an mehreren Schulen in der Region Jugendlichen das Rappen bei. Wegen Corona nun online. Die Teilnehmer nehmen dabei eigene Songs auf und arbeiten so ihre individuellen Probleme auf.