OB Dörner will über Büro- und Gewerbepark Pützchen reden : Die Zuverlässigkeit Bonns steht auf dem Spiel

Auf dieser Fläche nahe der Gesamtschule Beuel ist der Büro- und Gewerbepark Pützchen geplant. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Industrie- und Handelskammer Bonn fordert die Stadtspitze auf, an der Planung und an der Umsetzung des Büro- und Gewerbeparks Pützchen festzuhalten. OB Dörner will mit Gegnern und Befürwortern sprechen.