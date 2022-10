Veranstaltung im Pantheon : Bonner Sängerin Makeda unterstütze Beueler Solidaritätsabend

Die Bonner Sängerin Makeda war schon Kulturbotschafterin ihrer Stadt und trat beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest auf. Foto: Veranstalter

Beuel. Der Förderverein St. Martin Beuel Mitte und die Bürgerstiftung Beuel organisieren am Dienstag, 1. November, wieder den Beueler Solidaritätsabend. Neben Sängerin Makeda können sich die Besucher noch auf einige andere Gäste freuen.



Der Förderverein St. Martin Beuel Mitte und die Bürgerstiftung Beuel Johannes Nepomuk laden am Dienstag, 1. November, erneut zum Beueler Solidaritäts-Abend in das Pantheon ein. An diesem „heiter-besinnlichen“ Allerheiligen-Abend kurz vor Beginn der Martinswoche soll dann neben Musik- und Kabarettprogramm auch das Erbe des Heiligen Martin im Fokus stehen.

Auftreten wird unter anderem Sängerin Makeda, die zu den bekanntesten Musikerinnen in Bonn gehört. Mit ihrer Band „Steal a Taxi“ war sie 2015 Kulturbotschafterin der Stadt beim Internationalen Musikfestival in der Partnerstadt Chengdu/China. 2019 belegte sie beim Vorentscheid des Eurovision Song Contest den zweiten Platz. Aktuell arbeitet Makeda an ihrem ersten Solo-Album.

Lach-Yoga für das Gehirn verspricht derweil die Kabarettistin Anka Zink. Die „moderne Frau mit Format“ kann ein beglaubigtes Dokument über ihr erfolgreich abgeschlossenes soziologisches Studium vorweisen und hat mit ihren Querfeldein-Feldstudien durch den urbanen Dschungel längst den Comedy-Hochsitz erobert. Die Kennerin der menschlichen und zwischenmenschlichen Krisen und Katastrophen stellt alle ihre Sinne auf Empfang und reflektiert die Welt entschlossen. Ihre Erkenntnisse schießt sie im Sekundentakt humorvoll heraus.

Mit dabei ist auch das Bonner Saxophon Ensemble. Seit der Gründung vor 19 Jahren ist es zum festen Bestandteil der Bonner Musikszene geworden. Das Repertoire reicht vom Barock bis zu aktuellen Titeln.

Durch den Abend führt Moderatorin und Sprecherin Jasmin Lenz. Seit dem 19. Lebensjahr moderiert sie für Radio Bonn/Rhein-Sieg eigene Sendungen, Nachrichtenformate und etablierte Sendungen wie die „Morningshow“ oder „Ab in den Feierabend“.

Veranstalter dürfen Pantheon mietfrei nutzen

In kurzen Gesprächen werden zudem aktuelle Projekte vorgestellt, die das Motto des Heiligen Martin „Teilen verbindet“ aktuell und ganz konkret veranschaulichen: Nelly Grunwald, Geschäftsführerin VFG, und Hans-Joachim Fandel, sowie Katja Birkner, Vorsitzende Kulturtafel Bonn e.V.

Bereits zum dritten Mal dürfen die Veranstalter das Pantheon Theater mietfrei nutzen. „Es ist der ideale Ort für die Mischung von Unterhaltung und Information, wie wir sie an diesem Feiertag anbieten möchten“, freut sich Friedhelm Kruth. Mit Blick auf die vergangenen Jahre zieht der Sprecher der Bürgerstiftung ein positives Fazit. „Der Beueler-Abend war von Anfang an sehr erfolgreich. Beim ersten Mal vor Corona war das Pantheon fast ausverkauft, im letzten Jahr konnten wir mehr als 200 Gäste willkommen heißen.“

Bei der Premiere hatte die WDR-Moderatorin Yvonne Willicks über ihren christlichen Glauben gesprochen, im letzten Jahr hatte das Publikum unter dem Motto eines Kasalla-Liedes: „Kumm mer drinke och met denne, die im Himmel sin“ viel zu singen und zu lachen.

„Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich anzusprechen. Wir würden uns freuen, wenn wir dieses Mal wieder ausverkauft sein könnten“, fügt Kruth hinzu. In diesem Jahr habe man schließlich bekannte Künstler gewinnen können, die Unterhaltung auf hohem Niveau versprechen. Die Idee zum Termin hatte übrigens Vorsitzender Ralf Birkner, da an diesem Abend das Lachen nicht verboten sei und der Feiertag auch ein passender Rahmen für ein bestimmtes inhaltliches Angebot sei.