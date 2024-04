Bonner Schifffahrt Wie die Rheinprinzessin für die neue Saison schön gemacht wird

Bonn/Beuel · Die Familie Vogel aus Beuel startet mit dem Galerie-Salonschiff „Rheinprinzessin“ am Freitag, 12. April, in die neue Saison. Was in der Vorbereitung alles getan werden muss, bevor die Fahrgäste an Bord kommen können.

10.04.2024 , 15:00 Uhr

Glas und die Spiegel verlangen penible tägliche Pflege, wissen Gabi Wagner (links) und Andrea Vogel. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn