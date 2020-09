Corona-Fall in Beuel : Bonner Schulklasse bleibt eine Woche in Quarantäne

Eine ganze Schulklasse aus Beuel muss in Quarantäne. Foto: dpa/Robert Michael

Beuel Am Kardinal-Frings-Gymnasium in Beuel gibt es einen ersten Corona-Fall. Das hat zur Folge das eine ganze Schulklasse vorübergehend in Quarantäne muss. An mehreren weiteren Schulen gibt es ebenfalls Corona-Fälle.

Der erste Corona-Fall am Kardinal-Frings-Gymnasium (KFG) in Beuel hat dazu geführt, dass seit Freitag eine Klasse der Unterstufe vom Präsenzunterricht in der Schule fernbleiben muss. Das Gesundheitsamt der Stadt Bonn hat alle Schüler der Klasse für eine Woche nach Hause in Quarantäne geschickt. Das teilte KFG-Schulleiter Bernhard Hillen dem GA mit.

„Laut Gesundheitsamt ist ein Schüler positiv getestet worden. Wir haben die Sitz- und Kontaktpläne an die Stadt weitergeleitet. Das Gesundheitsamt überlegt jetzt, ob alle oder nur einzelne Schüler dieser Klasse getestet werden sollen“, sagte Hillen. Es bestehe kein Grund zur Sorge. Der Unterricht in den übrigen Klassen werde fortgesetzt. Das KFG hat auf Basis eines Beschlusses der Schulkonferenz die Empfehlung ausgegeben, im Unterricht mit Schutzmasken zu sitzen. „Ich habe den Eindruck, dass sich fast alle Schüler solidarisch erklärt haben und Masken tragen. Wir sind als Schule davon ausgegangen, dass so ein Fall eintreten wird“, sagte Hillen.

Gesundheitsamt steht in engem Kontakt mit den Schulleitungen