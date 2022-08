Jubiläum der TSV Bonn rechtsrheinisch : Bonner Sportverein fehlen die Hallen für sein Angebot

Der Handballnachwuchs der TEV Bonn feiert einen Sieg. Foto: Privat

Beuel Die TSV Bonn rechtsrheinisch gibt es seit 125 Jahren. Das wollen die Mitglieder feiern. Aber der Vorsitzende, Achim Büsch, schaut nicht nur erfreut auf die letzten Jahre und die Situation des Sports in der Stadt.



„Das Sportangebot in einer Stadt macht sie sicher lebenswert“, ist Achim Büsch überzeugt. Im Rechtsrheinischen sorgt dafür unter anderem die Turn- und Sportvereinigung, deren Vorsitzender er ist. In diesem Jahr feiert die Vereinigung ihr 125-jähriges Bestehen. Da trifft es sich gut, dass in diesem Jahr der neu gegründete Verein „Interessengemeinschaft Beueler Vereine" (IBV) das Promenadenfest wiederbeleben will. Es wird am Wochenende als „Fest der Vereine“ gefeiert, maßgeblich gesponsert von der Jubilarin, der TSV.

Als TSV Bonn rechtsrheinisch gibt es sie eigentlich erst seit 51 Jahren. Damals beschlossen der Beueler Turnverein 1897 und der Turnverein Schwarz- und Vilich-Rheindorf 1907 den Zusammenschluss. Der ältere Verein wurde von Joseph Richrath und Angestellten der ehemaligen Jutespinnerei und -weberei am 2. September 1897 gegründet. Neben dem Turnen stand auch Fechten auf dem Programm, das gibt es aber längst nicht mehr. Später ging das Angebot in die Breite und schloss auch Frauen und Kinder ein.

Historie Verein hat 1700 Mitglieder Mit ihren annähernd 1700 Mitgliedern ist die Turn- und Sportvereinigung Bonn rechtsrheinisch der größte Beueler Sportverein. Im gesamten Bonner Stadtgebiet gibt es nur wenige, die mehr Mitglieder haben. Die TSV bietet zwölf Abteilungen an, darunter neben Turnen, Handball und Volleyball auch Kampfsport, Schwimmen, Nordic Walking, Wandern und orientalischen Tanz. Die Angebote verteilen sich auf verschiedene Turnhallen im ganzen Stadtbezirk, der Schwimmsport findet in der Beueler Bütt statt. Die vereinseigene Halle liegt an der Stiftsstraße 9 in Schwarzrheindorf. Hinter der Turnhalle an der Ringstraße betreibt die Vereinigung eine Tennisanlage, die jetzt nach 15 Jahren einen neuen Tartanbelag erhält. Die Turn- und Sportvereinigung ging 1953 aus dem Turnverein Schwarz- und Vilich-Rheindorf die Karnevalsgesellschaft SchwarzGelbe Jonge hervor, passend zu den damaligen Vereinsfarben. Es war die Konsequenz aus den „bunten Abenden“, die der Verein schon kurz nach dem Krieg an Karneval feierte. 1966 wurde sie um ein Damenkomitee erweitert. Heute sieht sich die KG mit ihren rund 40 Mitgliedern als Teil der TSV Bonn rrh. kpo

Beim Turnverein in Schwarz- und Vilich-Rheindorf ging es nach der Gründung am 25. April 1907 um Gymnastik und Leichtathletik. In den 1920er-Jahren durften auch Frauen eintreten und es kamen Schlagball, Faustball und Feldhandball dazu, später auch Schwimmen und Handball. Beide Vereine hatten nach dem Zweiten Weltkrieg keine Sportstätten mehr, beim jüngeren dauerte es bis 1954, ehe man mit dem nach dem Gründungsvater benannten „Joseph Keller Turnerheim“ eine eigene Halle hatte.

War der Brand der Vereinskneipe der Grund für den Zusammenschluss der Vereine?

Warum man 1971 wirklich auf die Idee kam, die beiden Vereine zusammenzulegen, wissen auch die älteren Mitglieder, die Büsch gefragt hat, nicht mehr genau. Jürgen Engels, seit mehr als 65 Jahren im Verein und Gründungsmitglied der Schwarz-Gelbe Jonge (siehe Infokasten), ist überzeugt, dass es damit zu tun hatte, dass die damalige Vereinskneipe „Ex“ in Schwarzrheindorf abgebrannt war. Zudem schien es sportlich Sinn zu machen, die Handballabteilungen beider Vereine zusammenzuführen. Die Vereinigung erwies sich schlichtweg als gute Entscheidung.

Wenn Büsch sagt, dass das Sportangebot eine Stadt lebenswert macht, dann schwebt darin auch mit, dass die Umsetzung derzeit in einigen Bereichen schwierig ist. Man würde gerne mehr Kinderturnen anbieten, „wenn wir Hallenzeiten in Beuel hätten“, so der Vereinsvorsitzende. Seiner Ansicht nach fehlen Hallenflächen. „Der Stadtbezirk Beuel ist in den letzten 30 Jahren stark gewachsen, aber die verfügbaren Turnhallen sind alle so, wie sie früher waren.“ In Schwarzrheindorf werde jetzt immerhin eine kleine Schulsporthalle auf den Weg gebracht.

Ähnlich schwierig verhalte es sich mit Schwimmhallen. Nach der langen Sanierungsphase der Beueler Bütt hofft Büsch, dass die TSV ab September wieder Schwimmkurse dort anbieten kann. „Ein Sportpark Ost und Hallen fürs Kinderturnen. Das würde sich die TSV zum Geburtstag wünschen.“ Schon vor Corona sei man deshalb mit Verwaltung und Politik im Dialog gewesen, sagt er.

Die Pandemie hat dem Verein zugesetzt

Die Pandemie hat die Vereinigung mehr als 200 Mitglieder gekostet – die normale Fluktuation ging in dieser Zeit nur in eine Richtung. Kinder würden immer mal wieder zu anderen Sportarten wechseln oder seien zu alt fürs Kinderturnen, erklärt Büsch. Dann werden sie abgemeldet. „Aber wir haben keine neuen Mitglieder aufgenommen.“ Warum sollte man sich in einem Verein anmelden, solange man die Angebote nicht nutzen kann? Und: „Früher war man Vereinsmitglied bis zum Lebensende und hat mit seinem Beitrag die Kinder- und Jugendarbeit gefördert.“ Inzwischen würden sich die Älteren eher abmelden, wenn sie die Leistungen der Vereinigung nicht mehr abriefen, trotz der vielen Seniorenangebote. Jetzt gebe es immerhin wieder mehr An- als Abmeldungen, aber auf dem Vor-Corona-Stand sei man noch nicht.

Sportlich kann sich die TSV in ihrer erfolgreichsten Sparte, dem Handball, nicht beklagen. Bei Damen wie Herren spielen die ersten Mannschaften in der Regionalliga, das gibt es nicht überall. 2018 spielten die Damen auch mal in der dritten Bundesliga. „Das war eine Herausforderung für die Vereinskasse“, erklärt Büsch.