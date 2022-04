Strandbar in Bonn-Oberkassel : Bikini Beach startet in neue Saison

Die Strandbar „Bikini Beach" hat am Wochenende ihre Saison eröffnet. Zur Veranstaltung „Barfuss am Strand" kamen am Ostersonntag rund 800 Besucher, die aufgelassen in der Frühlingssonne verweilten und tanzten.

Oberkassel Es geht wieder los in der Bonner Strandbar „Bikini Beach“: Am Ostersonntag hat sie ihre Saison eröffnet. Rund 800 Menschen tanzten dort in der Frühlingssonne.



Die Strandbar „Bikini Beach“ hat am Wochenende ihre Saison eröffnet. Zur Veranstaltung „Barfuss am Strand“ kamen am Ostersonntag rund 800 Besucher, die ausgelassen in der Frühlingssonne verweilten und tanzten.

Madeleine und Niklas (Beide 23) etwa hatten sich im Sand auf ein pinkes Strandtuch niedergelassen. „Eigentlich wollten wir uns mit der Decke an den Rhein legen und haben uns dann spontan für die Strandbar entschieden. Die Musik ist einfach der Wahnsinn und die Location finden wir toll“, erzählte Madeleine. Niklas, der sich lieber etwas im Schatten aufhielt, war froh den Sonntag ohne Corona-Maßnahmen genießen zu können. „Es ist einfach super schön hier und das Wetter könnte nicht besser sein“, befand auch Milena, die sich mit ihren Kommilitonen in einer Sitzecke niedergelassen hatte.

Darüber, dass sie nicht mehr auf Mindestabstände achten musste, war die Studentin erleichtert. „Es ist das beste was passieren konnte. Die Corona Regeln haben schon ziemlich genervt und nun fühlt sich alles wieder normal an“, sagte die 23-Jährige. Oliver (35) stand mit seinem Kumpel nahe der Tanzfläche. „Die Saison hat begonnen - tolle Musik bei bestem Wetter und wir können ohne Schutzmasken tanzen“, schilderte der Handwerker seine Eindrücke.

Neue Aufenthaltsbereiche für diese Saison

„Wir freuen uns, dass die Saison beginnt und wir unseren Gästen eine unbeschwerte und relaxte Zeit am Strand ermöglichen können. Was Einlassbedingungen angeht, orientieren wir uns wie auch in den vergangenen beiden Jahren an den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben“, sagte Bikini Beach-Geschäftsführer Jörg Grünewald dem GA. „Noch relaxter“ soll es in diesem Jahr auf der Strandfläche durch neue Aufenthaltsbereiche zugehen. Denn hier wurden Liegestühle durch Lounge-Areas ersetzt. „Auch sonst haben wir hier und da ein bisschen gefeilt, um alles noch schöner und entspannter zu gestalten“, erklärte Grünewald.

Angesprochen auf die letzten Corona Jahre, sagte er: „Wir sind genauso happy wie unsere Gäste, dass alles wieder unbeschwerter vonstatten gehen kann. Aber auch in den letzten beiden Jahren waren wir immer ein Ort, an dem man mal für ein paar Stunden den Rest der Welt außen vorlassen konnte. Letztlich ist genau das ja auch unsere Aufgabe.“

Konzept der Themenevents soll beibehalten werden

Mit entspannten Klängen zwischen House und Chill Out bleibt das Prinzip an der „Bonner Goldküste“ auch im dritten Jahr dasselbe: „Reinkommen, runterkommen und relaxen.“ Jede Altersgruppe sei willkommen und soll sich wohlfühlen, sagen die Veranstalter. Zurück sind Themenevents wie „La Plage“ oder „Barfuß am Strand“ mit wechselnden nationalen und internationalen DJs, sowie die sonntäglichen „Sunset Sessions“ mit unterschiedlichen Live-Musikern aus der ganzen Welt. Besondere Highlights bieten außerdem die „Full Moon Nights“ mit Lichtinstallationen und Fire-Performances. Auch „Jeck am Beach“, das sommerlichen Tagesevent mit rheinischen Tönen und beliebten Bands der Szene, soll wiederaufgelegt werden. Knappe 300 Meter vom Rhein entfernt werden dann erneut viele bunt kostümierte Jecken mit Sand unter den Füßen feiern und Frohsinn verbreiten können.

Illustre Namen der Elektroszene sollen an ausgewählten Terminen für zusätzlichen Summervibe sorgen. Am 5. Juni etwa bringt der allzeit rätselhafte Claptone seine venezianische Schnabelmaske von Berlin an den Rhein, Felix Jaehn steht für ein Überraschungskonzert auf dem Programm und auch DJ-Legende Sven Väth kehrt zurück an den Beach, wo er im vergangenen Jahr trotz sintflutartigen Regens einen Abend lang frenetisch umjubelt worden war. Termine für weitere Events und Surprise-Shows sollen im Laufe der Saison bekanntgegeben werden.

