Einsatz in Bonn-Kohlkaul : Nachbarn retten Seniorin aus brennender Wohnung

Kohlkaul Zwei Männer haben am Mittwochmorgen in Bonn-Kohlkaul ihre betagte Nachbarin aus deren brennender Wohnung gerettet. Der Seniorin war es nicht möglich gewesen, diese eigenständig zu verlassen.

Eine ältere Dame ist von zwei Nachbarn aus ihrer brennenden Wohnung in der Kautexstraße in Bonn-Kohlkaul gerettet worden. Einer von ihnen habe die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr wegen des Küchenbrandes alarmiert und außerdem darauf hingewiesen, dass seine betagte Nachbarin ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen könne, so die Feuerwehr. Zusammen mit einem anderen Nachbarn, der bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist, habe der Mann schließlich die Seniorin unter Anleitung des Leitstellendisponenten ins Freie bringen können, hieß es.