So gesehen : Brauchtum zeigt Flagge

Ukrainische Flaggen wehen am Mast des Schiffer-Vereins. Foto: privat

Beuel Der Krieg in der Ukraine ist mittlerweile in aller Munde. In Beuel hat der Schiffer-Verein die Fahnen des Landes am Rheinufer aufgehängt.

Ein für viele sichtbares und starkes Signal: Der Schiffer-Verein Beuel hat am vergangenen Wochenende alle Flaggen von seinem Mast am Beueler Rheinufer entfernt und stattdessen viele kleine Flaggen in den ukrainischen Farben Blau und Gelb am Mast befestigt. Umrahmt werden sie von Beueler Wappen. Diese moralische und solidarische Unterstützung ist ein stiller Protest gegen den unmenschlichen Angriffskrieg Russlands.

Am Wochenende waren Tausende Menschen bei sonnigem Wetter am Rheinufer unterwegs und sind in Höhe der Johannesstraße am Nepomuk-Denkmal und am benachbarten Fahnenmast – beides Wahrzeichen des Schiffer-Vereins – stehen geblieben und haben an die Menschen in der Ukraine gedacht.

Der Schiffer-Verein, einer der ältesten Brauchtumsvereine im rechtsrheinischen Stadtbezirk, ist bekannt für sein außerordentliches soziales Engagement. Dort, wo Hilfe gebraucht wird, packen die Vereinsmitglieder an. Erinnert sei an die beiden großen Hochwasser in den 1990er Jahren, an die vielen Angebote beim Promenadenfest und beim Nikolausmarkt.