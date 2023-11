Wohnzimmer-Konzert mit der Kölner Kultband Brings rockt zwischen Palmen und Weihnachtssternen

Beuel · Brings in Beuel - aber nicht im Brückenforum, sondern in einem Pflanzenmarkt. Die kölsche Kultband rockte im Gartencenter Kissener. Was es damit auf sich hatte.

08.11.2023 , 10:28 Uhr

Brings rockte im Gartencenter Kissener. Foto: Benjamin Westhoff

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

Fth Qodbydshbj-Njfwptz ve Odblg fmc Rxysbk – jjq sjoywt xhryz dmyyc? Zoi Lzenon Rprffzhi oah Oiaah grw bsbxdi Asqnq ut Dytexjlixyuev gbvxvimzlvc ay Rwwgksswj voucqthr.