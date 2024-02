Treffpunkt für Ukrainerinnen in Bonn Für ein paar Stunden den Krieg in der Heimat vergessen

Es ist ein schwarzes Wochenende für die Ukraine, und es ist ein glückliches Wochenende für Nina Malysh aus Kiew. Einen Tag, nachdem die ukrainische Armee in der Stadt Awdijiwka der Übermacht russischer Aggressoren weichen musste, sitzt die 52-Jährige in der Kantine der Brotfabrik in Beuel und lehnt sich an die Schulter ihres Mannes. Dass Valery (58) sie in Deutschland besuchen kann, kommt selten vor – es ist erst das zweite Mal, seit Nina im Mai 2022 mit ihrem Sohn Ivan vor dem Krieg nach Bonn floh. Ihr Mann, Pilot bei einer zivilen Fluggesellschaft, darf die Ukraine nur auf Dienstreisen verlassen.