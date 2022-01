Brotfabrik in Beuel : Tanzwerke Vanek Preuß feiert mit neuem Stück Premiere

Beuel Die Brotfabrik bietet für Theaterbegeisterte an diesem Wochenende das Stück „Abyssos“ auf. Das Stück befasst sich mit der Verunsicherung angesichts der Umwälzungen sowohl unserer persönlichen Lebenswelt als auch der global vernetzten Welt.

Abyssos heißt das neue Stück, mit dem die Tanzwerke Vanek Preuß am Freitag, 21. Januar, auf der Brotfabrikbühne Premiere feiern. Abyssos, griechisch für gähnender Abgrund, befasst sich mit der Verunsicherung angesichts der Umwälzungen sowohl der persönlichen Lebenswelt als auch der global vernetzten Welt. Mit diesem Stück eröffnen die Tanzwerke Vanek Preuß die Trilogie „Der verunsicherte Körper“ und erforschen, wie sich Vertrauensverlust in die Gesellschaft und Abstiegsängste auswirken.

„Die Menschheit befindet sich am Abgrund und bewegt sich in die falsche Richtung“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres vor der UN-Vollversammlung in New York im September 2021. „Der Westen hat sich zwar von vielen normativen Zwängen befreit, bezahlt dies aber mit Verlust an sicherem Boden“, so Preuß. Abgründe, die sich zwischen Menschen auftun und unüberbrückbar erscheinen, sind für Abyssos ein Anlass zur tänzerischen Erforschung absteigender Spannungskurven und zugleich ein Auftrag zum Abstieg ins Bodenlose.