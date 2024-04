Kritik an Klimaviertel-Beschluss „Grüne treiben finanzielle Bevorteilung der Brotfabrik weiter voran“

Die Beueler Koalition aus Grünen, SPD und Linke hat in der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung der Vorlage der Verwaltung zum Klimaviertel Beuel Mitte zugestimmt. Harsche Kritik kam von der CDU-Bezirksfraktion, die die Vorlage ablehnte, weil in den Plänen ein sechsstelliger Zuschuss an die Brotfabrik als Zentrum für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vorgesehen ist.