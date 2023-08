Mitmach-Event für Kinder Das erwartet Besucher bei der Dinosaurier-Show in Beuel

Zwei Tage lang sind die Dinos in Beuel los, und zwar am 26. und 27. August. Die Vorführungen am Samstag beginnen um 14 und um 17 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Tickets gibt es an der Tageskarte. Sie kosten 12 Euro für Kinder sowie 15 Euro für Erwachsene. Ein Familienticket (zwei Erwachsene und zwei Kinder) ist für 49 Euro zu haben. Weitere Informationen unter www.dinosaurier-im-land-der-giganten.de.