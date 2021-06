Lesen in Bonn : Bücherschrank für Schwarzrheindorf

Lesen in Bonn

Einweihung: Werner Ballhausen von der Bürgerstiftung Bonn und Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn am Beueler Bücherschrank. Foto: Rainer Schmidt

Schwarzrheindorf Auf dem Dorfplatz in Schwarzrheindorf steht nun der sechste Bücherschrank im Stadtbezirk Beuel. Die Aktion wurde über Spenden finanziert.

Endlich hat auch Schwarzrheindorf seinen Bücherschrank. Der Kasten auf dem Dorfplatz ist der 18. Bücherschrank, der in Bonn eröffnet wurde und der sechste im Stadtbezirk Beuel. Somit wurde die Erfolgsgeschichte der „Offenen Bücherschränke“ fortgeschrieben. Wegen der Corona-Beschränkungen wurde auf eine größere Eröffnungsfeier verzichtet. Dennoch ließen es sich Lara Mohn, Bezirksbürgermeisterin Beuels, Werner Ballhausen, Vorsitzender der Bürgerstiftung Bonn, Guido Déus, Mitglied des Vorstandes der Bürgerstiftung, sowie Rainer Krippendorff, Vorsitzender des Bürgervereins Schwarzrheindorf und Vilich-Rheindorf, nicht nehmen, bei der Übergabe des Bücherschrankes an die Bewohner am Mittwoch dabei zu sein.