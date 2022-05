Ramersdorfer Ortsmitte : Bürger bangen um historisches Gebäudeensemble

Ramersdorf Anwohner sorgen sich um den historisch geprägten Ortskern von Ramersdorf. Bei einem Treffen in der Kommende ging es um die Frage, ob eine Erhaltungssatzung ein gangbarer Weg sein könnte, um die alten Häuser zu schützen. Nicht jeder hält die Satzung für eine gute Idee.

Die Anwohner beobachten diesen Trend schon seit einigen Jahren mit großer Skepsis: „Wir haben viele Zuschriften und Anfragen zu den sichtbaren Veränderungen in unserem Dorfkern erhalten“, berichtete Oliver Krug, stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins Ramersdorf bei der öffentlichen Vorstandssitzung auf der Kommende Ramersdorf. Zahlreiche Anwohner hätten sich in den vergangenen Jahren beim Bürgerverein gemeldet und die neuen baulichen Strukturen kritisiert, da sich diese nicht harmonisch in das Gesamtbild des Ortskerns einfügten. Einige befürchten, den pittoresken, historischen Ortskern in naher Zukunft gänzlich zu verlieren, sollte sich der Trend fortsetzen.