Interview mit Lara Mohn : „Bürger sind enttäuscht, wenn Projekte zu langsam realisiert werden“

Beuel Wenn am Mittwoch die Bezirksvertretung Beuel im Rathaus tagt, wird Lara Mohn zwischen ihren Fraktionskollegen sitzen und an der Wahl für ihren Nachfolger teilnehmen. Ihre Amtszeit hat sie dann freiwillig beendet, um sich mehr der Familie widmen zu können.

An diesem Dienstag tritt Lara Mohn als Bezirksbürgermeisterin von Beuel zurück. Sie gibt dieses Ehrenamt auf, weil sie Ende März Mutter wird. Der Zeitpunkt ihres Rücktritts fällt ungefähr auf die Halbzeit der Grün-Rot-Roten Koalition im Stadtbezirk Beuel. Mohn zieht nach zweieinhalb Jahren eine positive Halbzeitbilanz. Sie hat aber auch erkennen müssen, dass Politik Themen mehr und schneller realisieren will, als die Bonner Stadtverwaltung in der Lage ist, Beschlüsse umzusetzen. Ab Mittwoch wird ihr Platz als grüne Bezirksverordnete in der Fraktion sein. Mit Lara Mohn sprach GA-Redakteur Holger Willcke.

Was empfinden Sie, wenn Sie diese Woche ihr Büro im Rathaus räumen?

Lara Mohn: Dankbarkeit, dieses Amt ausgeübt haben zu dürfen und Zufriedenheit über das Erreichte. Wir haben als Koalition viele wichtige Weichen neu justiert und eine klimafreundliche und zukunftsfähige Politik angestoßen. Wir sind auf einem guten Weg, Beuel schrittweise fit für künftige Herausforderungen zu machen.

Können Sie Beispiele nennen?

Mohn: Fangen wir mit dem Themenbereich Bauen und Stadtentwicklung an. Wir haben beschlossen, dass wir keine neuen Grünflächen in Außenbereichen bebauen werden. Das Stichwort heißt in diesem Fall Innenentwicklung. Wir wollen die Baulücken innerhalb der Ortschaften schließen, Gebäude aufstocken. Ziel ist es, den Flächenverbrauch an den Ortsrändern dadurch deutlich zu reduzieren.

Wo in Beuel wird diese Strategie aktuell sichtbar?

Mohn: Ein Beispiel ist das geplante Wohnquartier in Bechlinghoven. Die Fläche wurde bislang zur Erweiterung des Friedhofs reserviert. Diese Nutzung ist aber nicht mehr erforderlich. Deshalb geben wir das Areal mitten im Ort zur Bebauung frei. Dort entsteht ein ökologisches Quartier. Oder betrachten wir den Heckelsbergplatz in Beuel-Mitte. Bislang wird die Fläche vor allem als Parkplatz genutzt. Wir haben die Verwaltung beauftragt, dort ein sozial-ökologisches Wohnquartier zu planen.

Bedeutet die Hängepartie beim Thema Wohnpark II in Vilich-Müldorf für Sie ein großes Ärgernis?

Mohn: Wir müssen zuerst die Verkehrserschließung lösen. Und da hängt alles vom Ausbau der Kreuzung B56/Bundesgrenzschutzstraße ab. Beide Ausbauvorschläge – Kreisverkehr oder moderne Kreuzung – bieten leider keine optimale Lösung für den Fuß- und Radverkehr. Unsere Tendenz geht zum Kreuzungsausbau, weil der Kreisverkehr um ein Vielfaches teurer ist und die Kosten im Gegensatz zur Kreuzungslösung von der Stadt zu tragen wären. Das muss jetzt zügig entschieden werden, damit das Gesamtpaket umgesetzt werden kann. Wir benötigen den Wohnraum dringend.

Bei einigen Investoren hat die Koalition aber auch für Ärger gesorgt, weil sie deren Planungen über den Haufen geworfen hat. Warum?

Mohn: Ja, wir sind nochmals in einige bereits angelaufene Planungsprozesse eingestiegen und haben aus unserer Sicht wichtige Details nachgeschärft. Bestes Beispiel ist die beschlossene Bebauung an der Siegburger Straße, Stichwort Zirkusplatz. In vielen Gesprächen mit dem Investor haben wir erreicht, dass dort jetzt ein nutzungsgemischtes, autofreies Quartier entstehen wird. Geplant war ein großer Supermarkt mit mehr als 300 oberirdischen Parkplätzen und einem deutlich kleineren Anteil an Wohnungen.

Das Fällen und Pflanzen von Bäumen haben die Koalition mehr beschäftigt als ihr lieb war – oder?

Mohn: Wir haben uns sehr beim Thema Stadtgrün engagiert und um jeden Baum gerungen. In der Summe haben wir erreicht, dass mehr als 100 zusätzliche Bäume gepflanzt worden sind. Uns ist es sehr wichtig, Beuel klimaresilienter zu gestalten. Wir haben die Sitz- und Pflanzkombinationen auf dem Rathausvorplatz aufstellen lassen und haben die Installationen eines Trinkbrunnens beschlossen. Das sind viele kleine Schritte in Richtung grüneres Beuel, woraus am Ende ein Mosaik entsteht, dass die Aufenthaltsqualität im Stadtbezirk deutlich verbessern wird.

Haben Sie die Emotionalität beim Thema Verkehr unterschätzt?

Mohn: Nein. Es war uns klar, dass Änderungen bei Verkehrswegen von der Bürgerschaft engagiert diskutiert werden. Gerade deshalb haben wir uns bei der Neugestaltung der Friedrich-Breuer-Straße für diese komplexe Bürgerbeteiligung entschieden. Sicherlich haben wir inhaltliche Eckpunkte vorgegeben, aber die Bürger sollen ihre Meinungen und Wünsche äußern, wie diese zu erreichen sind. Durch diese Vorgehensweise machen wir Betroffene zu Beteiligten.

Kennen Sie schon Zwischenergebnisse?

Mohn: Nein. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse.

Tempo 30-Wünsche der Bürger haben Sie auch sehr beschäftigt. Hat Sie das überrascht?

Mohn: Nein. Wir würden sehr gerne noch viel mehr Geschwindigkeitsreduzierungen vornehmen, weil sie die Lebensqualität der Menschen verbessern, aber durch Bundesgesetze sind uns da die Hände leider stark gebunden, Kommunen haben bei diesem Thema nicht genug Spielräume. Als Bezirksvertretung bemühen wir uns aber, sehr nah am Bürgerwillen zu sein.

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Mohn: Nehmen Sie die Diskussion um die von vielen Geislarer Eltern gewünschte Temporeduzierung auf der L16 in Höhe der Liestraße. Dort dürfen Fahrzeuge Tempo 70 fahren und Fußgänger können mithilfe einer Verkehrsinsel die Fahrbahnen queren. Für Familien und ältere Menschen ist das nicht ungefährlich. Unser Beschluss, Tempo 50 anzuordnen, musste damals von der OB wegen der gesetzlichen Vorgaben wieder aufgehoben werden. Jetzt haben wir beschlossen, dort eine Bedarfsampel aufstellen zu lassen. Die Stadt stimmt derzeit mit dem Landesbetrieb Straßen die Umsetzung ab.

Wenn Sie Bilanz ziehen, hat die Bezirksvertretung in der ersten Hälfte der Wahlperiode ausreichend politische Ziele umsetzen können?

Mohn: Oft habe ich das Gefühl, wir beschließen mehr, als tatsächlich von der Verwaltung umgesetzt werden kann. Aber das ändert sich gerade. Viele Dinge, die zu Beginn der Ratsperiode beschlossen wurden, werden nun sichtbar. Dennoch verstehe ich, dass Bürger enttäuscht sind, wenn Projekte zu langsam realisiert werden. Der Glauben in demokratisches Handeln und funktionierende Verwaltungsstrukturen darf bei Bürgern nicht riskiert werden.

Welches Pfund hat Beuel gesellschaftlich zu bieten?

Mohn: Ganz klar, das sind die Vereine. Politik und Bezirksverwaltung sind deshalb sehr bemüht, alle möglichen Hilfestellungen zu leisten. Wir haben schon festgestellt, dass so mancher Verein nach der Corona-Pandemie Schwierigkeiten hatte, das Vereinsleben wieder in Gang zu bekommen.

Welches ehrenamtliche Projekt hat Sie besonders begeistert?

Mohn: Da kann ich einige nennen. Beispielsweise das Engagement, das der Bürgerverein Vilich-Müldorf bei der Sanierung der Mühlenbachhalle an den Tag legt, ist wirklich beeindruckend. Wir unterstützen als Bezirksvertretung die Vereine, wo wir können. Dafür dient zum Beispiel das Geld aus dem sogenannten Feuerwehrtopf. Daraus fließen beispielsweise auch Mittel für die Neuanschaffung der gestohlenen Bronzetafeln am Kinkeldenkmal in Oberkassel.

Das Miteinander der Mandatsträger in der Bezirksvertretung war zu Beginn der Wahlperiode ungewohnt schlecht. Warum?

Mohn: Der Mehrheiten-Wechsel hat zu einer hohen Emotionalität in der Bezirksvertretung geführt. Aber meiner Meinung nach hat sich das Klima inzwischen deutlich verbessert. Das höre ich von vielen Seiten.

Aber der Streit um die Benennung der Rheinpromenade nach Hans Lennarz und Erna Neubauer war doch ein Negativbeispiel – oder?

Mohn: Das sehe ich anders. Als Koalition hätten wir unseren Vorschlag mit der Stimmenmehrheit durchdrücken können. Das haben wir aber nicht getan und sind auf die Opposition zugegangen, weil das Thema sich dazu eignet, etwas gemeinsam zu beschließen. Nach einigen Gesprächen werden wir jetzt am Mittwoch einen interfraktionellen Antrag verabschieden.

Und wie lautet die Lösung?

Mohn: Der Rheindamm wird in der Ortslage Schwarzrheindorf den Namen Hans-Lennarz-Ufer tragen. Nahtlos wird sich das Erna-Neubauer-Ufer bis zur Professor-Neu-Allee anschließen.

Hätte man nicht besser den Rathausvorplatz nach der ehemaligen Obermöhn Erna Neubauer benannt?

