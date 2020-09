Zwischen Gewerbe und Kultur : Bürgerbeteiligung für den Beueler Osten startet

Beuel Am Mittwoch können Bürger mit der Stadt über die Entwicklung des Quartiers Beuel-Ost diskutieren. Zudem startet eine Online-Beteiligung. Diese Konzepte stehen bislang auf dem Papier.

Die Quartiersentwicklung des Beueler Ostens schreitet voran – zumindest auf dem Papier. Über das, was Stadt Bonn und Planer bislang erarbeitet haben, wollen sie am Mittwoch in einem öffentlichen Forum diskutieren. Zusätzlich können die Bürger im Internet eigene Ideen einbringen (siehe So läuft die Bürgerbeteiligung). „Wir wollen die Meinung von Anwohnern, Gewerbetreibenden und auch der Kulturszene hören“, sagt Petra Denny vom Stadtplanungsamt. Zu einigen Punkten gebe es bereits konkrete Vorschläge.Der Zeitplan ist aus Verwaltungssicht eng gestrickt: Anfang nächsten Jahres wolle man dem Stadtrat einen Beschluss vorlegen. Anschließend würden die Fördermittel beantragt, die unter anderem aus dem integrierten städtischen Entwicklungskonzept (ISEK) kommen sollen. Innerhalb von zwei Jahren wolle man laut Stadtbaurat Helmut Wiesner zunächst kleine Maßnahmen angehen, die die Förderung nicht beeinflussen würden, im Verwaltungsjargon also förderunschädlich seien. Dann kann die Stadt schon mit Projekten beginnen, ohne die konkrete Förderzusage von Bund oder Land zu haben. Wie hoch die Kosten sein werden, lasse sich noch nicht abschätzen. Einen ungefähren Vergleich gibt es aber in Bad Godesberg, wo man mit dem ISEK schon weiter ist: Dort schätzt man mit etwa 30 Millionen Euro. Am teuersten ist dort die Umgestaltung des Rheinufers (rund 15 Millionen Euro)und der öffentlichen Flächen in der Innenstadt (rund 12 Millionen Euro). Kulturstandort: Was sich Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönniger ganz persönlich für Beuel wünscht? „Dass die Theaterwerkstätten sich mehr öffnen“, sagt sie. Der Standort habe viel Entwicklungspotenzial und zahlreiche Projekte, allerdings fehle ein übergeordnetes Ziel. In ihren Augen müssten sich die einzelnen Akteure besser miteinander vernetzen. „Da gehören dann aber nicht nur die freie Szene, sondern auch die Markthallen mit einem eventuellen gastronomischen Angebot zu“, sagt sie. Die grundsätzliche Frage für den Kulturstandort müsse sein, wie man Menschen in das Quartier locke. Und Schneider-Bönninger ist sich sicher, dass es sich um eine „einmalige Chance für die kulturelle Stadtentwicklung“ handele. „Wir hatten bisher nichts Vergleichbares in Bonn.“ Das Planungsbüro schlägt für das Schauspiel-Gelände rund um die „Halle Beuel“ an der Siegburger Straße einige Änderungen vor: Zum Beispiel den Umzug der Freiwilligen Feuerwehr zur Berufsfeuerwehr an die Maarstraße.Die städtischen Karnevalsfahrzeuge sollen woanders untergestellt werden, der Innenhof umgestaltet und die Theaterwerkstätten über einen Weg mit den Markthallen, verbunden werden.