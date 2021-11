Benefiz-Gala im Pantheon-Theater : Bürgerstiftung feiert runden Geburtstag

Beuel Die Kirchliche Bürgerstiftung Beuel feierte ihr zehnjähriges Jubiliäum im Pantheon. Der Termin für die nächste Nostalgiesitzung wurde auch bekannt gegeben.

Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn lobte die Nepomuk-Stiftung und nannte ihr bürgerschaftliche Engagement „den Kit der unseren Stadtbezirk zusammenschweißt und der viel Dinge in Bewegung setzt, die vielleicht sonst nicht so klappen“. So habe sich die Stiftung auf die Fahne geschrieben, vielfältig Brücken zwischen verschiedenen Menschen aus der Stadtgesellschaft zu bauen. „Das Besondere an der Stiftung ist, dass man hier in Beuel sehr nah an den Menschen sind und unbürokratisch und schnell Hilfe leisten können. Unsere Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie sofort Wirkung zeigen. Ob das nun die Waldwochen in Kitas sind oder unser stiftungseigenes Lernpaten-Projekt oder wir zusammen mit der Caritas in Bonn Projekte initiieren, wo unser Engagement direkt bei den Familien und Menschen ankommt, die unsere Hilfe benötigen“, sagte Friedhelm Kruth, zweiter Vorsitzender und Pressesprecher der Bürgerstiftung.