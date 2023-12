Photovoltaik-Ausbau in Beuel Bürgerverein installiert PV-Anlage auf Dach der Mühlenbachhalle

Das ist einer der Finanzierungswege. Natürlich hofft man auf Sponsoren, aber in erster Linie ist Photovoltaik „eine Investition, die man zurückbekommt“, erklärt Becker. Denn auf diese Weise spart man für den Hallenbetrieb eine Menge Stromkosten, da man ja selber produziert. In einigen Jahren könne sich das schon gerechnet haben, so der PV-Beauftragte. Darüber hinaus packen die Vereinsmitglieder an, wo sie nur können, und sparen so einiges an Handwerkerkosten.