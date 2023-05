Müll einsammeln und Kleider tauschen Bürgerverein organisiert Klimatag in Müldorf

Bis in den frühen Abend hinein reihten sich verschiedene Angebote aneinander. „Die Vorträge am Nachmittag sind auf allerhöchstem Niveau“, befand Joachim Clemens vom Vorstand des Bürgervereins. Er wünscht sich, dass die Bevölkerung gewappnet ist: „Was können wir gegen Hitze und Starkregen im Ort tun? Darum geht’s.“ Die Vorträge behandelten Themen wie PV-Anlagen und Wärmepumpen. Auch ging es um die Klimastrategie der Stadt Bonn. Mit Anpassung an den Klimawandel befasste sich in seinem Vortrag Rüdiger Heidebrecht. Auch an anderer Stelle war er präsent.