10. bis 12. Juni : Bürgerverein Vilich-Müldorf veranstaltet am Wochenende sein Dorffest

Bürgerverein Vilich-Müldorf veranstaltet am Wochenende sein Dorffest

Vilich-Müldorf Drei Tage lang feiern alle Dorfvereine mit der Dorfgemeinschaft in Vilich-Müldorf. Ein besonderes Fest.

Ein Angebot fürs ganze Dorf: Vom 10. bis zum 12. Juni veranstaltet der Bürgerverein (BV) Vilich-Müldorf mit den Ortsvereinen das diesjährige Dorffest an der Mühlenbachhalle. So vielfältig das Vereinsleben und verschieden die Bewohner von Vilich-Müldorf sind, so abwechslungsreich ist das Festprogramm und das kulinarische Angebot, das alle zusammen auf die Beine gestellt haben. „Ob Klein oder Groß, für jeden ist etwas dabei“, teilt Rainer Knieps, Pressesprecher des BV, dem GA mit.