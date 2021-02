Ermittlungen der Polizei Bonn : Zwei Männer nach Einbruch ins Bundeshäuschen festgenommen

Oberkassel Bei dem Einbruch in das Bundeshäuschen in Bonn haben Unbekannte auch den Wagen der Betreiber gestohlen. Nun hat die Bonner Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Ein weiterer Verdächtiger wird noch gesucht.

Nach dem Einbruch in das Bundeshäuschen am Oberkasseler Rheinufer in Bonn hat die Polizei zwei Männer vorläufig festgenommen. Die Verdächtigen waren erwischt worden, als sie das Auto der Gaststättenbetreiber, welches bei dem Einbruch gestohlen wurde, verkaufen wollten. Zudem fahndet die Polizei nach einem weiteren Verdächtigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.