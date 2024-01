Wiedereröffnung nach Hochwasser Freiwillige eilten dem Bundeshäuschen an Heiligabend zu Hilfe

Eigentlich könnte der Morgen an Heiligabend eine Zeit der Besinnlichkeit sein. Doch Eberhard und Monika Opgenorth, die Besitzer des Oberkasseler Cafés und Restaurants „Bundeshäuschen“, erlebten in der Zeit vor Weihnachten erst einen Alptraum und dann ihr persönlich schönstes Geschenk. Nachdem die Überflutung drohte, packten viele Helfer mit an. Nun kann das bekannte Restaurant am 24. Januar wieder eröffnet werden.