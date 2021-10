Restaurierung des Römerdenkmals : Caesars Blick ist für ein paar Wochen verhangen

Ungewohnte Ansicht: Das Römerdenkmal in Schwarzrheindorf ist zurzeit unter einer Plane versteckt. Foto: Alexander Barth

Schwarzrheindorf In die Jahre gekommen und von Vandalismus betroffen: Das Standbild des romischen Herrschers Julius Caesar am Rheindamm in Schwarzrheindorf ist aktuell von einer Folie überzogen. In den kommenden Wochen wird das Römerdenkmal saniert.