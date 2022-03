Beuel im Frühjahr : Eine Runde Café

Hanna Axmacher (28) wird von Meike Wehnert (27) bedient Foto: Niklas Schröder

Beuel. Von Vanilletörtchen über Empanadas bis zum Dalgona: Im Frühling lassen sich in den Beueler Cafés viele Köstlichkeiten entdecken. Der GA hat fünf Stationen gelistet.



Die erste Station auf meiner kulinarischen Reise durch das Beueler Zentrum führt in das Bio-Café „Kuniberts Tochter“. Durch große Glasfassaden lässt sich hier bei Kaffee und Gebäck das Treiben auf dem Doktor-Weis-Platz beobachten. Erfrischend unaufgeregt wirkt dagegen die Einrichtung, die größtenteils in matten Farben gehalten ist. Geschäftsführerin Margit Ebbers (42) hatte sich bewusst für ein gradlinig-skandinavische Konzept entschieden, um in den Innenräumen für den Wohlfühlfaktor zu sorgen, sagt sie. Im Außenbereich spendet an warmen Sommertagen ein großer Baum Schatten – bis zu 60 Menschen sollen hier Platz finden. Derweil bereitet Jackie Stohwasser (27) hinterm Tresen einen Cappuccino zu. Routiniert gießt die Barista den Milchschaum zu einer Blattform. In Glaskasten warten vegane und vegetarische Speisen auf den Verzehr: Vanilletörtchen, Färöer Zimtschnecken, Kürbis-Süßkartoffel-Quiche und Wirsingquiche mit Walnüssen. Besonders beliebt sei zurzeit der Apfelstreuselkuchen, berichtet Stohwasser. Aber auch die Kokos-Limetten-Tarte und ein exotischer Saft aus Grapefruit, Ingwer und Apfel stände bei den Gästen hoch im Kurs. Ganz egal ob Brot, Quiche oder Torte – Ebbers produziert ihre Auslade selbst. Die gelernte Bäckerin hat in Bonn Lebensmitteltechnologie studiert und greift beim Backen und Kochen vollständig auf Bioprodukte zurück. Die Karte wandelt deshalb auch mit der Saison.

Reichlich gefüllte Brottresen

Die Runde Kontaktinfos zu den Stationen Station 1: Bio-Café Kuniberts Tochter, Friedrich-Breuer-Str. 98, Öffnungszeiten: Mi - Fr, 8.30 – 18.00 Uhr u. Sa + So, 9.00 – 18.00 Uhr, Station 2: Mauel 1883, Friedrich-Breuer-Straße 52, Öffnungszeiten: Mo – Fr, 07.00 bis 18.00 Uhr, Sa 07.00 bis 16.00 Uhr und So 08:00 bis 14.00 Uhr. Station 3 Café „das Cultura“, Friedrich-Breuer-Str. 55, Öffnungszeiten: Mo – Fr, 9.00 – 17.00 Uhr, Sa 9.00 – 16:30 Uhr, Station 4: Mayras Wohnzimmer Café, Friedrich-Breuer-Straße 39, Öffnungszeiten: Mo bis So 09.00 bis 18.00 Uhr Station 5: Miss Minz, Rheinaustraße 101, Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 8 bis 20 Uhr, Sa und So 10.00 – 20.00 Uhr. scn

Bereits um sieben Uhr morgens öffnet das Team von Mauel 1883 seine Türen. Vor dem reichlich gefüllten Brottresen stehen dann hauptsächlich Berufspendler, die schnell weiter zu Bus und Bahn eilen. „Morgens gehen mehr Brötchen und Brot und am Nachmittag kommen die Menschen zum Kuchen essen vorbei“, weiß Mitarbeiterin Beate Augustintschitsch. Denn der Cafébereich im unter Denkmalschutz stehenden Gebäude lädt mit seinen Sitzecken durchaus zum Verweilen ein. Verschiedenartige Kannen etwa glänzen in goldenen Farben von einer Wand und im hinteren Teil ist ein Sitzbereich mit weißtürkiesen Fliesenmuster verziert. Bei einer deftigen Suppe zur Mittagszeit, lässt es sich hier wohlig in die Ferne schweifen. Außerdem: „Die Saison für Erdbeerkuchen geht bald wieder los“, sagt Augustintschitsch.

Herzlicher Gruß von Emma

Am Eingang vom Café „das Cultura“, die dritte Station meiner Tour, begrüßt mich die liebenswerte Hundedame Emma. Ihr dunkles Fell glänzt in der Mittagssonne während sie neugierig an mir heraufschaut. Paul Schmaeing (61) und Ulla Baumgärtner-Schmaeing (57), Herrchen und Frauchen von Emma, bedienen hinterm Tresen die Gäste. In der Auslade stehen Brownies, Libanesische O-Schnittchen und American Cheesecake. An warmen Tagen seien selbstgemachte Ice Tea Sorten, ein Espresso Tonic und der Cold Brew Kaffee begehrt bei den Gästen. Bei letzterem kommt kaltes Wasser zum Einsatz. Darin wird grob gemahlener Kaffee über mehrere Stunden extrahiert. Vor 14 Jahren hat das Ehepaar sein Café in der Friedrich-Breuer-Straße eröffnet. Mittlerweile ist es für viele Beueler zu einem Treffpunkt geworden, berichtet Baumgärtner-Schmaeing. „Bei uns lernen sich die Gäste kennen. Freundschaften und Liebesbeziehungen haben hier ihren Anfang genommen.“ Ob alleine oder in Grüppchen – die Stammkundschaft kommen größtenteils zu festen Zeitpunkten. So auch Guido Romberg, der regelmäßig seine Mittagspause im Café verbringt. „Ich liebe die ruhigen Stunden hier“, sagt der Beueler und öffnet eine Zeitung. Übrigens: Wer der Hektik kurzweilig entfliehen möchte, ist wohl auf der Außenterrasse im Hinterhof gut aufgeboben. „Hier ist kein Autolärm und bei heißem Wetter ist es schön schattig – die Gäste lieben das“, sagt Baumgärtner-Schmaeing.

Ein wenig Internationales

Wer internationales Flair mag, ist bei der vierten Station richtig: Im „Mayras Wohnzimmer Café“ fliegen die Spanischen Wörter nur so durch den Raum. Inhaber Diego Zellner hat seinen Arbeitsplatz zu einen Familienort gestaltet, wo sich Gäste und Personal heimisch fühlen sollen. Auf zwei Etagen verteilen sich in dem „Wohnzimmer“ viele Sessel und Couches. „Wir sind alle gut miteinander befreundet und unternehmen viel miteinander“, erzählt Schichtleiterin Meike Wehnert über das Team. Eine familiäre Atmosphäre bestätigt auch Kundin Hanna Axmacher (29), die mit einem Kaffee in die Sonne sitzt. „Viele Gäste kommen hier zum Arbeiten und Lesen hin“, beobachtet die Beuelerin.

Südamerikanische Noten sind natürlich auf der Speisekarte zu finden: Dulce de Leche etwa, eine gekochte Milchkaramellcreme ist in Gebäck und Kuchen. Aber auch Alfajores, ein uruguayisches Maismehlgebäck mit Fühlung und herzhafte Empanadas liegen in der Auslade. „Zusätzlich zum südamerikanischen Flair wollen wir auch den London Style anbieten“, erklärt Wehnert. Beim Frühstück erinnern Egg Royale, Avocado und Toast sowie Pancake an die englische Metropole. Neu auf der auf der Frühlingskarte ist unter anderem ein Beerenshake mit Kokosmilch.

Zum Abschluss ans Rheinufer

