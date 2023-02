Schüler-Verkehrsaktion in Beuel : Car-Frei-Tag für weniger Autofahrten

Pützchen Jeder Freitag soll ein Car-Frei-Tag: zumindest nach der Vorstellung der Jugendlichen und ihrer Lehrer an der Gesamtschule Beuel. Das Ziel sind weniger Autofahrten.

„Wir haben alle Schulen in Bonn angeschrieben“, sagte Kneuper. So kam es schon mal dazu, dass auch die Marktschule in Beuel mitmachte. Dort hatten die Schüler eigene Flyer und Plakate gestaltet. Der Termin für den nächsten Car-Frei-Tag steht auch schon fest: Am 3. März soll es in die dritte Runde gehen.