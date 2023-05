Feierliche Zeremonie : Carina Pietscher als Pfarrerin ordiniert und eingeführt

Keine Unbekannte ist Carina Pietscher für die evangelische Gemeinde Beuel-Nord. Superintendentin Almut van Niekerk ordinierte an diesem Sonntag die frühere Vikarin im Haus der Gemeinde in Vilich. Zudem führte Gemeindepfarrerin Irina Solmecke-Mayer die 32-Jährige im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in ihr neues Amt als Pfarrerin ein. Pietscher wird zunächst vertretungsweise als Seelsorgerin in Beuel arbeiten.