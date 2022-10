Fahrradstraßenkonzept : CDU-Fraktion kritisiert achtjährige Planungsdauer für Fahrradstraßen in Beuel

Beuel 2013 haben die Bonner Bezirksvertretungen neue Beschlüsse zum Fahrradstraßenkonzept gefasst. Ein Großteil davon konnte bis heute nicht umgesetzt werden.

Laut ADAC nimmt die Anzahl sogenannter Fahrradstraßen in deutschen Städten stetig zu. Auch in Bonn ist das Schild „Fahrradstraße“ immer häufiger zu finden, das für Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung maximal eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. In Beuel wurden bereits – laut Angaben der Stadt – Abschnitte der Friedrich-Breuer-Straße und die Siegfried-Leopold-Straße umgewidmet. Die Kosten für die Neumarkierung dieser Straßen betrugen 16.500 Euro.

Seit Jahren hat sich der ADFC Niederkassel für die Einrichtung von Fahrradstraßen in Niederkassel eingesetzt. Jetzt wird am Rheinufer die erste offizielle eröffnet. Der Fahrradclub fordert weitere.

Auch Radfahrer sollen sich ans Tempolimit halten : Erste Fahrradstraße in Niederkassel eingeweiht

Ausschreibung erst jetzt

CDU-Fraktionssprecher Marco Rudolph kritisiert, dass die Stadt mehr als acht Jahre Planungsdauer dafür benötigt habe: „Es ist nicht tragbar, wenn simple Projekte wie das Einrichten von beschlossenen Fahrradstraßen über Jahre in den Schubladen im Stadthaus schlummern.“ Die CDU gebe sich mit dieser Verspätung nicht zufrieden und habe deshalb in der Verwaltung nach den Ursachen für die Verzögerungen gefragt: „Es muss jetzt aufgearbeitet werden, warum das Konzept erst acht Jahre später in die Umsetzung geht. Da die Entwürfe für die Umsetzung der Markierungen das Stadtplanungsamt verantwortet hat, sollte der Bereich Verkehrsplanung in der Bezirksvertretung dazu Rede und Antwort stehen“, fordert Rudolph.